Подмосковные врачи рассказали, что делать осенью родителям детей-аллергиков
Осень – хорошее время для проведения обследования детей, страдающих от аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Один из методов диагностики – скарификационные пробы. Этот тест поможет определить чувствительность к сезонным аллергенам, которые вызывают реакции в сезон цветения.
«Обычно так называемые «царапки» начинают проводить, когда заканчивается цветение. Это самое активное время для врачей аллергологов-иммунологов. Кроме того, поздняя осень – удачное время для того, чтобы подумать об аллерген-специфической иммунной терапии», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Помимо этого, осень должна стать началом подготовки родителей детей-аллергиков к зиме. В холодное время аллергические реакции и связанные с ними заболевания могут обостриться.
«Родителям ребёнка-аллергика в этот период нужно получить консультацию врача-аллерголога, чтобы скорректировать возможные проявления аллергического ринита. Его лечение уменьшает инфекционную нагрузку на слизистую. В осенне-зимний период она должна быть особенно защищена от атак вирусных инфекций», – отметила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.Кроме того, важно создать оптимальный климат в помещении, где ребёнок спит. Влажность должна быть не более 50%. Нельзя также забывать о ежедневной влажной уборке и проветривании. Кроме того, в комнате должны быть увлажнители и очистители воздуха с HEPA-фильтрами.