Подмосковные врачи рассказали, что делать осенью родителям детей-аллергиков

19 сентября 2025, 22:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Осень – хорошее время для проведения обследования детей, страдающих от аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Один из методов диагностики – скарификационные пробы. Этот тест поможет определить чувствительность к сезонным аллергенам, которые вызывают реакции в сезон цветения.

«Обычно так называемые «царапки» начинают проводить, когда заканчивается цветение. Это самое активное время для врачей аллергологов-иммунологов. Кроме того, поздняя осень – удачное время для того, чтобы подумать об аллерген-специфической иммунной терапии», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Родителям ребёнка-аллергика в этот период нужно получить консультацию врача-аллерголога, чтобы скорректировать возможные проявления аллергического ринита. Его лечение уменьшает инфекционную нагрузку на слизистую. В осенне-зимний период она должна быть особенно защищена от атак вирусных инфекций», – отметила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.