Врач назвала неожиданные и простые способы сбросить вес

26 марта 2026, 13:10

Врач Царёва: можно худеть во сне

В современном мире границы между бодрствованием и сном стираются. Мы едим, когда испытываем стресс, и листаем ленту новостей, когда пора отключаться. Специалисты утверждают, что если вы хотите быть стройными, то нужно отказаться от двух привычек: «зависания» в телефоне перед сном и поздних перекусов.





Врач-сомнолог Елена Царёва в беседе с «Радио 1» объяснила, как дофаминовая зависимость и синдром ночной еды разрушают качество сна и фигуру одновременно.





«Гаджеты — это своего рода дофаминовая зависимость, ведь мы постоянно испытываем всплеск дофамина. А это прямой путь к депрессии и тревожности. Это само по себе может утомлять и давать вялость в течение следующего дня. Оптимально убирать смартфоны и телевизоры за 2–3 часа до сна. Если это невозможно, то необходимо снизить яркость и перевести экраны в теплый спектр», — предупредила она.

«Теоретически, с 7 часов вечера потребность в еде должна отпадать до пробуждения. 12 часов можно продержаться. Если после 7 часов вечера рацион составляет больше 25% от всей пищи, съеденной за сутки, то это уже патология — синдром ночной еды. Если вы поели перед сном, не вырабатываются гормоны для поддержания веса либо его снижения. Дети во сне растут, а взрослые худеют», — объяснила Царева.

«У нас есть право выбора. Мы можем мыслить кратко: избавиться от неприятных ощущений и заесть дискомфорт либо посмотреть на длительную перспективу и понять, что не так. Разобраться с этим», — резюмировала сомнолог.