Врач назвала неожиданные и простые способы сбросить вес

Фото: istockphoto/Jelena Stanojkovic

В современном мире границы между бодрствованием и сном стираются. Мы едим, когда испытываем стресс, и листаем ленту новостей, когда пора отключаться. Специалисты утверждают, что если вы хотите быть стройными, то нужно отказаться от двух привычек: «зависания» в телефоне перед сном и поздних перекусов.



Врач-сомнолог Елена Царёва в беседе с «Радио 1» объяснила, как дофаминовая зависимость и синдром ночной еды разрушают качество сна и фигуру одновременно.

«Гаджеты — это своего рода дофаминовая зависимость, ведь мы постоянно испытываем всплеск дофамина. А это прямой путь к депрессии и тревожности. Это само по себе может утомлять и давать вялость в течение следующего дня. Оптимально убирать смартфоны и телевизоры за 2–3 часа до сна. Если это невозможно, то необходимо снизить яркость и перевести экраны в теплый спектр», — предупредила она.

Тема питания перед сном спровоцировала достаточно острые ответы. Врач напомнила о физиологии: сон — это время голодания.

«Теоретически, с 7 часов вечера потребность в еде должна отпадать до пробуждения. 12 часов можно продержаться. Если после 7 часов вечера рацион составляет больше 25% от всей пищи, съеденной за сутки, то это уже патология — синдром ночной еды. Если вы поели перед сном, не вырабатываются гормоны для поддержания веса либо его снижения. Дети во сне растут, а взрослые худеют», — объяснила Царева.

Елена Царёва развеяла миф о безобидности ночных перекусов, заявив, что тяга к еде поздно вечером часто связана с попыткой справиться с тревогой и дискомфортом.

«У нас есть право выбора. Мы можем мыслить кратко: избавиться от неприятных ощущений и заесть дискомфорт либо посмотреть на длительную перспективу и понять, что не так. Разобраться с этим», — резюмировала сомнолог.

Анастасия Панченко

