Врач предупредила об опасности пользования наушниками летом

17 июня 2025, 16:23

Врач Елизарова: наушники летом могут вызвать ряд инфекционных заболеваний

Фото: istockphoto/DeanDrobot

Замечается, что летом повышается количество ушных заболеваний. Это связано с ношением наушников в жаркое время: уши, где находится много сальных желёз, сильно потеют, а это создает условия для распространения различных заболеваний.





Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова в беседе с «Радио 1» посоветовала совсем исключить наушники из пользования.





«Лучше вообще их исключить, потому что происходит раздражение слизистой внутреннего уха, и можно совсем оглохнуть. Внутреннее ухо очень уязвимо, поэтому чем дальше звук, тем лучше», — сказала она.

«Чтобы ничего не вставлять в уши, потому что это очень плохо: раздражение и воспаление. Ухо не предусмотрено, чтобы в него залазили, вставляли что-то. Природа нам не заложила туда никаких механизмов. Наушники могут переносить вирусную инфекцию, грибковые заболевания, образовать фурункул. Зачастую появляется серная пробка, если она там накапливается, то это превращается в инфекцию и требует системного лечения», — объяснила отоларинголог.

