Россиянкам назвали витамин, улучшающий память

16 июня 2025, 17:42

Pravda.Ru: витамин D улучшает память у женщин

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Американские исследователи выяснили, что прием витамина D улучшает память у женщин, однако на мужчин он не влияет. Об этом пишет Pravda.Ru.







«Эксперимент проводили 5 лет: в нем поучаствовало более 25 тысяч человек. Также выяснилось, что витамин влияет на процесс старения клеток», — говорится в статье.

«Раньше такого не было — проверяем витамин D3 у детей и у взрослых, которые пребывают летом на улице, и оказывается, что его уровень у них не растет. Почему? Потому что часто пользуются фильтрами. Используют разнообразные кремы, которые имеют противовоспалительный элемент», — пояснила специалист.