Россиянкам назвали витамин, улучшающий память
Pravda.Ru: витамин D улучшает память у женщин
Американские исследователи выяснили, что прием витамина D улучшает память у женщин, однако на мужчин он не влияет. Об этом пишет Pravda.Ru.
«Эксперимент проводили 5 лет: в нем поучаствовало более 25 тысяч человек. Также выяснилось, что витамин влияет на процесс старения клеток», — говорится в статье.
При этом российские учёные не согласны со своими коллегами из США и считают, что никаких убедительных доказательств разного влияния витамина D на женщин и мужчин нет.
В свою очередь кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала Общественной Службе Новостей, что витамин D3 вырабатывается при нахождении на солнце.
«Раньше такого не было — проверяем витамин D3 у детей и у взрослых, которые пребывают летом на улице, и оказывается, что его уровень у них не растет. Почему? Потому что часто пользуются фильтрами. Используют разнообразные кремы, которые имеют противовоспалительный элемент», — пояснила специалист.
По ее словам, для самостоятельной выработки витамина D3 необходимо принимать легкие солнечные ванны, например, на утренних прогулках.