Нетрезвая компания жестоко избила врача в больнице в День медработника

В Тюмени толпа избила врача в больнице
Фото: iStock/Andy___Gin

В Тюменской областной больнице группа нетрезвых людей напала на врача в День медработника.



Они ворвались в кабинет, оторвали медика от приема пациента и начали избивать его. Сообщает телеграм-канал «112».

По словам очевидцев, нападавшие требовали принять их товарища без очереди. Врач получил множественные травмы. Агрессоры скрылись, но были задержаны.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.


Виктория Иванченко

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