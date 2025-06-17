Нетрезвая компания жестоко избила врача в больнице в День медработника
В Тюмени толпа избила врача в больнице
В Тюменской областной больнице группа нетрезвых людей напала на врача в День медработника.
Они ворвались в кабинет, оторвали медика от приема пациента и начали избивать его. Сообщает телеграм-канал «112».
По словам очевидцев, нападавшие требовали принять их товарища без очереди. Врач получил множественные травмы. Агрессоры скрылись, но были задержаны.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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