Диетолог сравнила пользу холодного и горячего кофе
Диетолог Санне Муха рассказала, отличаются ли полезные свойства горячего и холодного кофе. Об этом пишет издание HuffPost.
Муха развеяла миф о том, что снижение температуры кофе путем добавления льда уменьшает его пользу. По её мнению, качество напитка определяется не температурой, а его составом. Самым полезным выбором, по словам доктора, является эспрессо, так как он не содержит молока и сахара. Латте и латте макиато она считает менее предпочтительными вариантами.
Если вы не можете обойтись без молока, специалист рекомендует придерживаться определённых правил. При выборе обезжиренного или полуобезжиренного молока можно позволить себе два таких напитка в день. Однако, если вы предпочитаете цельное молоко, стоит ограничиться одним напитком в день, поскольку в нём больше жира. Также врач советует избегать чрезмерного потребления сиропов и других сладких добавок, часто используемых в приготовлении некоторых видов кофе.
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