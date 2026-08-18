Диетолог сравнила пользу холодного и горячего кофе

18 августа 2026, 11:48

Диетолог Муха назвала эспрессо самым полезным вариантом кофе

Фото: iStock/Farknot_Architect

Диетолог Санне Муха рассказала, отличаются ли полезные свойства горячего и холодного кофе. Об этом пишет издание HuffPost.