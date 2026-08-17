Диетолог предупредила об опасности экстремальной худобы
Диетолог Соломатина: экстремальная худоба опасна для здоровья
Стремление к стройности часто выходит за рамки здорового подхода, а болезненная худоба может спровоцировать серьезные нарушения в работе организма. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что сильный дефицит массы тела негативно влияет на все системы организма, а также может иметь долгосрочные и необратимые эффекты.
«Недостаток веса способен нарушить слаженное функционирование сразу нескольких систем — иммунной, нервной, сердечно‑сосудистой и эндокринной. Организм теряет способность поддерживать баланс, что приводит к возникновению одновременно нескольких проблем. Прежде всего — ослабление иммунитета», — подчеркнула Соломатина.
Диетолог добавила, что нехватка массы тела провоцирует нарушения менструального цикла, повышает риски остеопороза и хрупкости костей, приводит к гормональным нарушениям. Однако главной проблемой людей, которые добиваются невероятной худобы, являются психологические недуги, такие как нервная анорексия. В этом случае необходима комплексная помощь, включающая работу с психологом или психотерапевтом, заключила Соломатина.