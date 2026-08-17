Диетолог предупредила об опасности экстремальной худобы

17 августа 2026, 16:53

Диетолог Соломатина: экстремальная худоба опасна для здоровья

Фото: iStock/demaerre

Стремление к стройности часто выходит за рамки здорового подхода, а болезненная худоба может спровоцировать серьезные нарушения в работе организма. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что сильный дефицит массы тела негативно влияет на все системы организма, а также может иметь долгосрочные и необратимые эффекты.





«Недостаток веса способен нарушить слаженное функционирование сразу нескольких систем — иммунной, нервной, сердечно‑сосудистой и эндокринной. Организм теряет способность поддерживать баланс, что приводит к возникновению одновременно нескольких проблем. Прежде всего — ослабление иммунитета», — подчеркнула Соломатина.