Россиян приглашают принять участие в фестивале «Яблоко от яблони»
19 августа состоится Всероссийский ежегодный фестиваль «Яблоко от яблони». Мероприятие проводится при содействии Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта, Госдумы и ОП РФ.
В Год единства народов России фестиваль пройдет под девизом «Сила в корнях, смысл в продолжении» в рамках Всероссийского духовно-патриотического, социально-экологического проекта «Связь поколений». Цель мероприятия заключается в духовном единении людей, укреплении семейных ценностей, сохранении традиций, патриотическом воспитании молодежи и популяризации здорового образа жизни.
В регионах страны пройдут турниры по шашкам и шахматам, спортивные семейные состязания, выступления творческих коллективов, ярмарки народных промыслов и продукции местных производителей, презентации блюд из яблок. Также планируется провести выставки картин, конкурсы короткометражных фильмов и фоторабот «Связь поколений».
Участвовать могут школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги и родители. Для этого нужно зарегистрироваться на официальной странице фестиваля. Организатором мероприятия выступает Фонд содействия реализации социальных проектов «Благовест».
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