Россиян приглашают принять участие в фестивале «Яблоко от яблони»

30 июля 2026, 18:37

Фото: Фонд содействия реализации социальных проектов «Благовест»

19 августа состоится Всероссийский ежегодный фестиваль «Яблоко от яблони». Мероприятие проводится при содействии Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта, Госдумы и ОП РФ.