Врач объяснил, как уберечь себя от ожогов популярным ядовитым сорняком

Врач Проходцов: в пузырях от ожогов борщевиком может быть яд
Фото: istockphoto/DERO2084

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах спасли десятилетнюю девочку с ожогами от борщевика на спине, груди, лице и руках. Ребенку потребовалась пересадка кожи.



Детский врач-комбустиолог Юрий Проходцов в беседе с «Радио 1» заявил, что ожог от борщевика по медицинской классификации относится к классу фотодерматозов.

«Ядовитое вещество, фуранокумарин, активизируется и распадается с образованием клеточных ядов только в присутствии солнечного света. Поэтому ожоги проявляются огромными тонкостенными пузырями с серозным содержимым. Иногда даже с образованием ядов», — объяснил он.

Врач перечислил меры предосторожности:
  1. внимательно осматривать места прогулок, потому что борщевик не заметить невозможно;
  2. надевать закрывающую одежду: брюки, рубашку или кофту с длинными рукавами;
  3. использовать солнцезащитные очки, перчатки;
  4. после прогулок принимать гигиенические ванны;
  5. избегать палящего солнца, потому что сок может попасть на глаз, на роговицу.
Фото: istockphoto/PavloBaliukh
Проходцов отметил, что борщевик, как и любой сорняк, размножается повсеместно, потому необходимо соблюдать перечисленные советы.
Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0