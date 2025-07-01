Врач объяснил, как уберечь себя от ожогов популярным ядовитым сорняком
Врач Проходцов: в пузырях от ожогов борщевиком может быть яд
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах спасли десятилетнюю девочку с ожогами от борщевика на спине, груди, лице и руках. Ребенку потребовалась пересадка кожи.
Детский врач-комбустиолог Юрий Проходцов в беседе с «Радио 1» заявил, что ожог от борщевика по медицинской классификации относится к классу фотодерматозов.
«Ядовитое вещество, фуранокумарин, активизируется и распадается с образованием клеточных ядов только в присутствии солнечного света. Поэтому ожоги проявляются огромными тонкостенными пузырями с серозным содержимым. Иногда даже с образованием ядов», — объяснил он.
Врач перечислил меры предосторожности:
- внимательно осматривать места прогулок, потому что борщевик не заметить невозможно;
- надевать закрывающую одежду: брюки, рубашку или кофту с длинными рукавами;
- использовать солнцезащитные очки, перчатки;
- после прогулок принимать гигиенические ванны;
- избегать палящего солнца, потому что сок может попасть на глаз, на роговицу.