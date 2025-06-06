Подмосковный врач рассказала детям и родителям, чем опасен борщевик
Сок борщевика вызывает сильные ожоги даже через одежду при контакте с кожей и солнечным светом. Особенно он опасен для детей, предупредила заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Юлия Ровенская.
«Кожа у детей более чувствительна, а любопытство может привести к касанию растения. Пыльца борщевика провоцирует аллергию и проблемы с дыханием. Если контакт произошёл, немедленно промойте кожу водой с мылом. Закройте поражённое место от солнца одеждой или повязкой», – посоветовала врач.Если у ребёнка появились волдыри или сыпь, нужно срочно обратиться к врачу, отметила Ровенская. Она также рассказала, как уберечь ребёнка от воздействия ядовитого сорняка.
«Научите детей узнавать борщевик – у него высокие стебли с белыми зонтиками. Растения похоже на гигантский укроп. Избегайте зарослей борщевика во время прогулок. Если увидели его во дворе или парке, позвоните в управляющую компанию», – заключила медик.Ранее сообщалось, что в Подмосковье проходит масштабная обработка от борщевика. В текущем сезоне планируют очистить 23,6 тыс. га земли.