Подмосковный врач рассказала детям и родителям, чем опасен борщевик

06 июня 2025, 14:30

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Сок борщевика вызывает сильные ожоги даже через одежду при контакте с кожей и солнечным светом. Особенно он опасен для детей, предупредила заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Юлия Ровенская.







«Кожа у детей более чувствительна, а любопытство может привести к касанию растения. Пыльца борщевика провоцирует аллергию и проблемы с дыханием. Если контакт произошёл, немедленно промойте кожу водой с мылом. Закройте поражённое место от солнца одеждой или повязкой», – посоветовала врач.

«Научите детей узнавать борщевик – у него высокие стебли с белыми зонтиками. Растения похоже на гигантский укроп. Избегайте зарослей борщевика во время прогулок. Если увидели его во дворе или парке, позвоните в управляющую компанию», – заключила медик.