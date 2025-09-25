В Подмосковье прошла первая конференция по детской эндокринологии

25 сентября 2025, 10:51

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля состоялась первая в Подмосковье конференция, посвященная вопросам детской эндокринологии. В мероприятии приняли участие более 350 специалистов, среди них — заместитель министра здравоохранения региона Елена Зинатулина и главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петрокова, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Участники обсудили актуальные направления: тиреоидологию, сахарный диабет, патологии полового развития, особенности ведения пациентов с синдромами Прадера-Вилли и Холла-Хиттнера. В гибридном формате к дискуссии подключились врачи из разных регионов страны.



«Подобные встречи позволяют не только обмениваться опытом, но и формировать единые стандарты помощи детям с эндокринными патологиями. Для Подмосковья это особенно важно — мы создаем среду, где каждый ребенок может получить помощь высокого уровня», — подчеркнула главный внештатный детский эндокринолог Московской области Валентина Шестерикова.

Клинический центр имени Л.М. Рошаля является координатором детских медучреждений Подмосковья. Здесь работают ведущие специалисты в 28 медицинских профилях, включая эндокринологию, хирургию, кардиологию, травматологию, урологию и неврологию.

