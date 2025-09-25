В Подмосковье прошла первая конференция по детской эндокринологии
В Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля состоялась первая в Подмосковье конференция, посвященная вопросам детской эндокринологии. В мероприятии приняли участие более 350 специалистов, среди них — заместитель министра здравоохранения региона Елена Зинатулина и главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петрокова, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Подобные встречи позволяют не только обмениваться опытом, но и формировать единые стандарты помощи детям с эндокринными патологиями. Для Подмосковья это особенно важно — мы создаем среду, где каждый ребенок может получить помощь высокого уровня», — подчеркнула главный внештатный детский эндокринолог Московской области Валентина Шестерикова.