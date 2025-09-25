Врачи НИКИ детства объяснили, почему важны профосмотры для детей
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
С 22 по 28 сентября в России проходит неделя информированности о важности диспансеризации и профилактических осмотров. Такие обследования помогают выявлять заболевания у детей на ранних стадиях, определять факторы риска, получать рекомендации врачей и вовремя начинать лечение скрытых болезней, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По её словам, профилактические осмотры помогают не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и исключать факторы риска, а также корректировать питание и режим дня. Она напомнила, что согласно приказу Минздрава России, дети первого года жизни проходят осмотры ежемесячно, на втором году — дважды в год, а начиная с трёх лет и до 17 лет — один раз в год.
«Профосмотры — это эффективный инструмент для выявления проблем со здоровьем, которым нужно пользоваться. У большинства детей, которых поставили на диспансерный учёт из-за хронических заболеваний или факторов риска их развития, проблемы были выявлены именно в результате профосмотров», — отметила она.