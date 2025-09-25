Врачи НИКИ детства объяснили, почему важны профосмотры для детей

25 сентября 2025, 11:09

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

С 22 по 28 сентября в России проходит неделя информированности о важности диспансеризации и профилактических осмотров. Такие обследования помогают выявлять заболевания у детей на ранних стадиях, определять факторы риска, получать рекомендации врачей и вовремя начинать лечение скрытых болезней, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что охрана здоровья детей и развитие детского здравоохранения являются приоритетом государства, ведь именно от здоровья подрастающего поколения зависит будущее нации.



По её словам, профилактические осмотры помогают не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и исключать факторы риска, а также корректировать питание и режим дня. Она напомнила, что согласно приказу Минздрава России, дети первого года жизни проходят осмотры ежемесячно, на втором году — дважды в год, а начиная с трёх лет и до 17 лет — один раз в год.



Перечень специалистов и исследований зависит от возраста ребёнка. Для прохождения диспансеризации необходим полис ОМС и прикрепление к поликлинике. По словам заведующей приёмно-диагностическим отделением НИКИ детства Светланы Лучицкой, именно профосмотры чаще всего позволяют выявить заболевания глаз, костно-мышечной системы, органов дыхания и ЖКТ.



«Профосмотры — это эффективный инструмент для выявления проблем со здоровьем, которым нужно пользоваться. У большинства детей, которых поставили на диспансерный учёт из-за хронических заболеваний или факторов риска их развития, проблемы были выявлены именно в результате профосмотров», — отметила она.

Эксперты подчёркивают, что на здоровье детей сегодня сильно влияют малоподвижный образ жизни, длительное время перед экраном, а также увлечение фастфудом. Это приводит к усталости, раздражительности и снижению мышечной массы. Специалисты рекомендуют формировать у ребёнка с раннего возраста полезные привычки: правильное питание, физическую активность, прогулки и достаточный сон.

