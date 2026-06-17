Хирургический микроскоп помог люберецким врачам спасти пациента с инсультом

17 июня 2026, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой областной больницы более пяти часов спасали жизнь пациента с инсультом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В стационар поступил 62-летний мужчина с жалобами на паралич правой стороны тела и потерю речи. Врачи провели компьютерную томографию и ангиографию. В итоге у пациента диагностировали тромбоз средней мозговой артерии – ишемический инсульт.



Сначала врачи попытались удалить тромб стандартным методом – провести тромбоэкстракцию, но помешала плотная бляшка. На помощь пришли нейрохирурги.

«Мы провели реконструктивную операцию на сосудах головного мозга и создали микроанастомоз. Это альтернативный путь кровоснабжения. Работа длилась пять часов под хирургическим микроскопом, так как диаметр сосудов составлял всего два миллиметра», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии больницы Джемиль Одаманов.