Россияна предупредили об опасности ожирения печени
Врач Дианова: неправильное питание может вызвать ожирение печени даже у худых
Жировой гепатоз печени (отложение жира в клетках печени) может появиться у стройных людей при неправильном питании. Об этом предупредила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.
По ее словам, жировой гепатоз постепенно приводит к потере функций печени.
«Внешне жировой гепатоз часто связан с избыточной массой тела. Если человек замечает у себя лишний вес или ожирение, это может быть сигналом о возможном жировом гепатозе. Даже если вес в норме, но питание несбалансированное, риск развития заболевания все равно существует», — рассказала Дианова «Газете.Ru».
Она уточнила, что в ежедневный рацион должны входить растительные продукты, животный и растительный белок. Врач посоветовала не злоупотреблять продуктами с повышенным содержанием сахара, а также жирными и молочными продуктами.
В свою очередь тренер сети DDX Fitness Артем Опальницкий рассказал «Известиям» о правилах безопасных тренировок в жаркую погоду.
Эксперт посоветовал проводить летние тренировки на улице до 10:00 или после 18:00, чтобы избежать перегрева. Во время тренировки необходимо пить достаточное количество воды.
«Легкая одежда светлых тонов из синтетических материалов лучше отводит тепло и влагу по сравнению с хлопком. Не забывайте про головной убор и солнцезащитный крем с SPF-фактором не менее 30», — добавил Опальницкий.
Тренер напомнил о важности употребления сезонных фруктов и овощей, а также достаточного количества белков и полезных жиров.