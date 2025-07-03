Россияна предупредили об опасности ожирения печени

03 июля 2025, 17:25

Врач Дианова: неправильное питание может вызвать ожирение печени даже у худых

Фото: iStock/Shidlovski

Жировой гепатоз печени (отложение жира в клетках печени) может появиться у стройных людей при неправильном питании. Об этом предупредила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.





По ее словам, жировой гепатоз постепенно приводит к потере функций печени.





«Внешне жировой гепатоз часто связан с избыточной массой тела. Если человек замечает у себя лишний вес или ожирение, это может быть сигналом о возможном жировом гепатозе. Даже если вес в норме, но питание несбалансированное, риск развития заболевания все равно существует», — рассказала Дианова «Газете.Ru».

«Легкая одежда светлых тонов из синтетических материалов лучше отводит тепло и влагу по сравнению с хлопком. Не забывайте про головной убор и солнцезащитный крем с SPF-фактором не менее 30», — добавил Опальницкий.