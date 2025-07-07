Еда на бегу вызывает у организма стресс и приводит к перееданию
Врач Тарасова: еда на бегу приводит к хроническим заболеваниям ЖКТ
Еда на ходу вызывает заболевания ЖКТ и приводит к перееданию. Об этом предупредила доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского Университета Ольга Тарасова.
«Если мы находимся в движении, то совершаем меньшее количество жевательных движений, ротовая полость не обрабатывается ферментами полноценно, ЖКТ не успевает подготовиться, не работает как нужно кровоснабжение, не готов желудок, в том числе его нижние отделы», — пояснила Тарасова в беседе с «Газетой.Ru».
Она уточнила, что из-за стрессового гормона пища плохо переваривается, что может привести к перееданию, которое отрицательно влияет на весь организм.
Еда на бегу вызывает нарушения, которые способны вызвать нарушение микрофлоры кишечника, гастрит и колит.
В свою очередь агроном Михаил Воробьев рассказал «Москве 24», что сезон арбузов и дынь, выращенных в открытом грунте, еще не наступил.
«В Краснодарском крае используются балаганы — отапливаемые теплицы, в которых плоды можно выращивать, начиная с января. По вкусу они не будут отличаться от высаженных в грунт», — отметил специалист.
Однако он предупредил, что арбузы и дыни могут выращивать с применением большого количества азотных удобрений, поскольку они увеличивают размер плодов. Такие арбузы и дыни имеют менее выраженные вкус и аромат и содержат нитраты.
Воробьев уточнил, что выращенные в открытом грунте арбузы и дыни поступят в продажу не раньше конца июля.