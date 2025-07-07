Россиянам рассказали об эмоциональной зависимости от сахара
Биохакер Молоствова: зависимость от сахара может появиться из-за стресса
Многие люди заедают негативные эмоции, и часто в моменты стресса или тоски организм требует сладкого. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.
«Существует эмоциональная зависимость от еды и, прежде всего, важно осознать, что еда не может решить наши проблемы. Нужно искать альтернативные способы справляться с эмоциями», — рассказала Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
Она также добавила, что организм требует сахар в случае, если не получает достаточное число питательных калорий и качественных жиров. Кроме того, сладкого может хотеться из-за недостатка сна.
«Сон – это ключевой аспект здоровья. Недостаток сна влияет на уровень гормонов, отвечающих за голод и насыщение. Улучшение качества сна может значительно сократить вашу тягу к сладкому», — отметила эксперт.
Дефицит магния и чрезмерный рост кандиды в организме также могут увеличить тягу к сахару, заключила Молоствова.