Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказала, при каких заболеваниях нельзя загорать

25 июня 2025, 16:49

оригинал Фото: istockphoto / Marko_Marcello

Загар — естественная защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, при которой кожа вырабатывает меланин. Однако чрезмерное пребывание на солнце может привести к серьезным последствиям для здоровья, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Одним из наиболее распространенных осложнений является фотодерматит — кожная реакция, проявляющаяся покраснением, зудом, высыпаниями, волдырями и шелушением. Существуют и более серьезные фотодерматозы, такие как порфирии, пеллагра или пигментная ксеродермия, при которых нахождение под солнцем строго противопоказано. У людей с витилиго воздействие ультрафиолета может спровоцировать появление новых очагов болезни.



Также с осторожностью следует относиться к солнечным ваннам при таких хронических болезнях, как красная волчанка, актинический порокератоз и розацеа. Ультрафиолет способен вызывать обострение этих заболеваний.



Врач-дерматовенеролог Сергиево-Посадского филиала МОККВД Регина Булдакова отмечает, что в отдельных случаях контролируемое воздействие ультрафиолета может использоваться в лечебных целях.





«Например, в лечении некоторых хронических заболеваний кожи, таких как псориаз и красный плоский лишай применяется фототерапия, где небольшие дозы ультрафиолета используются под строгим контролем специалистов», — сказала Булдакова.