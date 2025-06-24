Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей после 50 лет
Косметолог Егорова: гормональная терапия сохранит красоту кожи после 50 лет
Правильное питание, витамины и заместительная гормональная терапия помогут сохранить здоровье и красоту кожи лица после 50 лет. Об этом рассказала врач-косметолог Татьяна Егорова.
«За кожей лица после 50 лет нужно ухаживать более тщательно. В этом возрасте чаще всего у женщин наступает климакс. Гормоны резко падают, и качество кожи значительно снижается», — отметила Егорова в беседе с «Вечерней Москвой».
В первую очередь она посоветовала посетить гинеколога, чтобы подобрать заместительную терапию. Кроме того, необходимо следить за питанием и употреблять сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и аминокислот. Также стоит достаточно спать и гулять на свежем воздухе.
Егорова обратила внимание и на качественные косметологические процедуры, которые позволят зрелой женщине сохранять здоровую и красивую кожу лица: мезотерапия и биоревитализация. При этом она добавила, что после 50 лет стоит полностью отказаться от загара и пользоваться SPF.
Тем временем пластический хирург клиники «Семейная» Елизавета Кочнева отметила в разговоре с «Известиями», что современные методики пластических операций могут безопасно скорректировать возрастные изменения.
По ее словам, пациенты после 60 лет часто интересуются блефаропластикой для коррекции век, а также делают подтяжки лица.
«SMAS-лифтинг по-прежнему остается золотым стандартом для возрастных пациентов. Эта методика работает с глубокими слоями тканей, обеспечивая естественное и долговременное омоложение», — объяснила Кочнева.
Более легким вариантом является эндоскопическая подтяжка. Также доступными процедурами являются щадящая липосакция, контурная пластика филлерами и маммопластика.