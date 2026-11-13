Врач предупредил об опасных свойствах имбиря

13 ноября 2026, 18:40

Врач Харлов: имбирь может способствовать обострению панкреатита

Фото: iStock/pilipphoto

Во время холодов россиян часто одолевают болезни, верный способ спастись от которых — заварить чай с имбирем и лимоном. Однако насколько этот метод работает?





Гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Доктор Ник (настоящее имя — Никита Харлов) в беседе с «Радио 1» заявил, что имбирь имеет не только целебные свойства, как считают многие, но и опасные.





«Многие, чтобы вылечиться на следующий день натирают две чайные ложки имбиря и съедают. А это следует разбавлять, потому что если передозировать, то эффекты будут неприятные: может обостриться панкреатит, появиться жидкий стул, боль в животе, в целом неприятные ощущения. Более того, имбирь имеет способность к разжижению крови», — предостерег эксперт.

«Лечебного эффекта я бы добивался через более низкие дозы. Когда они ощущаются, во рту будто теплее становится, но еще не жжет. А когда уже начинает отчетливо сильно жечь, так, что человек начинает чаще дышать и пытается этот вкус чем-то забить другим — это уже вредно. Это стимуляция за счет избыточного раздражения», — сказал врач.