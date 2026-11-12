Диетолог перечислила наиболее полезные блюда фастфуда

12 ноября 2026, 10:54

Диетолог Писарева: шаурма и сэндвичи являются наиболее полезным фастфудом

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Роллы, сэндвичи и шаурма могут быть полезным перекусом для тех, кто иногда питается на бегу. Фастфуд не равняется по определению вредной еде, поскольку всё зависит от состава конкретного блюда.





Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач – диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Москвой 24 отметила, что даже в заведениях быстрого питания можно подобрать или самостоятельно собрать сбалансированные варианты, которые будут богаты белком, клетчаткой и обеспечат организм необходимой энергией. Например, можно взять роллы или сэндвичи с курицей, индейкой или рыбой с большим количеством овощей. При этом стоит отказаться от жирных соусов, а выбрать варианты на основе йогурта.



Также достаточно полноценный прием пищи может получиться, если заказать шаурму. Однако снова важно, чтобы в ней было много свежих овощей, легкий соус и нежирное мясо, например курица.





«По сути, даже бургер можно сделать более-менее полезным, если убрать булку и не использовать много жирного соуса. Качественная мясная котлета с овощами — это неплохой перекус», — отметила врач.