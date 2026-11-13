Диетолог назвала лучшее время для употребления фруктов
Американский диетолог Эрин Палински‑Уэйд в интервью изданию Eating Well поделилась рекомендациями о том, в какое время суток оптимально включать в рацион свежие фрукты. По мнению эксперта, лучше всего употреблять их утром.
Специалист объяснила, что в первой половине дня клетки организма отличаются повышенной чувствительностью к инсулину, за счёт чего углеводы усваиваются эффективнее. Это особенно важно для тех, кому нужно следить за уровнем сахара в крови, в том числе для людей с диабетом.
На процессы обмена веществ, как отметила Палински‑Уэйд, влияют биологические ритмы: они регулируют выработку гормонов и усвоение питательных веществ. Важную роль играет и физическая активность — во время движения мышцы интенсивнее потребляют глюкозу, что помогает снижать её концентрацию в крови.
При этом диетолог не призывает ограничивать употребление фруктов только утренними часами. Чтобы уровень сахара поднимался более плавно, эксперт советует сочетать их с продуктами, богатыми белком, клетчаткой и полезными жирами. Так, к яблоку можно добавить арахисовую пасту, а ягоды подать с натуральным греческим йогуртом и орехами.
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