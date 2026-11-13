Диетолог назвала лучшее время для употребления фруктов

13 ноября 2026, 01:33

Диетолог Палински‑Уэйд: фрукты лучше всего употреблять утром

Фото: iStock/AlexRaths

Американский диетолог Эрин Палински‑Уэйд в интервью изданию Eating Well поделилась рекомендациями о том, в какое время суток оптимально включать в рацион свежие фрукты. По мнению эксперта, лучше всего употреблять их утром.