Врач перечислил правила безопасности на улице в сезон аллергии
В сезон аллергии пациентам особенно важно отслеживать пыльцевые мониторинги, иметь при себе «тревожную» аптечку, а также использовать фильтры для носа и солнцезащитные очки. Об этом «Известиям» рассказал врач-аллерголог, руководитель направления аллергологии W Clinic в Санкт-Петербурге Тен Мен Су.
По словам специалиста, во время цветения необходимо принимать комплексные меры. Для комфортного пребывания на улице в этот период рекомендуется ежедневно использовать назначенные врачом препараты и соблюдать несколько правил: следить за пыльцевыми прогнозами, избегать мест с высокой концентрацией пыльцы, таких как сады, парки и леса. Также стоит применять носовые фильтры и солнцезащитные очки, отметил он.
Врач подчеркнул, что людям с аллергией, предпочитающим активный отдых, следует быть особенно осторожными на улице. Физическая активность в сезон цветения может снизить эффективность профилактических мер.
Тем, кто собирается на природу, Тен напомнил о необходимости иметь при себе «тревожную аптечку». Эпизодическое использование антигистаминных препаратов может быть лишь дополнением к основному лечению. В некоторых случаях, особенно при осложнении аллергии бронхиальной астмой, такого подхода может быть недостаточно. Пациентам с астмой рекомендуется иметь при себе базовые препараты, такие как противовоспалительные средства в сочетании с бронхорасширяющими.
Читайте также: