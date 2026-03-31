Российские врачи спасли молодую мать с огромной опухолью после сложных родов
Во Владивостоке врачи спасли женщину, у которой после родов обнаружили крупную опухоль. Об этом сообщает минздрав Приморья.
Пациентка поступила в онкоурологическое отделение краевой клинической больницы №2 после осложнений при родах — у неё скопилась жидкость в правом лёгком.
Медики стабилизировали её состояние, а при дальнейшем обследовании выявили опухоль почки диаметром 17 сантиметров. Новообразование практически полностью заместило здоровую ткань, но при этом не вызывало никаких симптомов.
Ситуацию осложняло то, что удаление требовалось проводить вскоре после кесарева сечения, однако специалисты успешно справились с этой задачей. Сейчас пациентку выписали домой, и она находится под наблюдением врачей.
Ранее московские врачи спасли зрение подросткам после взрыва во время эксперемента.
