Врач предупредила, что аллергия может появиться во взрослом возрасте

Врач Усачёва: аллергия может появиться во взрослом возрасте
Первые симптомы могут появиться во взрослом возрасте, даже если раньше человек никогда не сталкивался с подобными реакциями. Об этом предупредила заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.
Она отметила, что аллергические реакции чаще проявляются в детском возрасте, поскольку иммунная система активно знакомится с окружающей средой. Тем не менее не редко симптомы возникают уже в зрелом возрасте.
«Происходит своего рода дисбаланс: ослабевает противоинфекционная защита, и в результате может появиться аллергическая реакция на пыльцу растений, бытовые аллергены, продукты питания или лекарственные препараты», — уточнила Усачёва в разговоре с RT.Она добавила, что факторами развития аллергии во взрослом возрасте являются загрязнение воздуха, бытовая химия, увеличение длительности контакта с аллергенами, переезд в другой регион, смена климата, появление новых аллергенов в быту или на работе.