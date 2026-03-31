Врач предупредила, что аллергия может появиться во взрослом возрасте

31 марта 2026, 18:01

Врач Усачёва: аллергия может появиться во взрослом возрасте

Первые симптомы могут появиться во взрослом возрасте, даже если раньше человек никогда не сталкивался с подобными реакциями. Об этом предупредила заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.





Она отметила, что аллергические реакции чаще проявляются в детском возрасте, поскольку иммунная система активно знакомится с окружающей средой. Тем не менее не редко симптомы возникают уже в зрелом возрасте.





«Происходит своего рода дисбаланс: ослабевает противоинфекционная защита, и в результате может появиться аллергическая реакция на пыльцу растений, бытовые аллергены, продукты питания или лекарственные препараты», — уточнила Усачёва в разговоре с RT.