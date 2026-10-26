Россиянам рассказали о продукте, который спасает в период простуд
Врач Харлов: имбирь обладает противовирусным эффектом и спасает в период простуд
Корень имбиря без преувеличения является спасителем в период простуд. Он содержит в себе большое количество антиоксидантов и витаминов групп В и С.
Гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Доктор Ник (настоящее имя — Никита Харлов) в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что ценность имбиря не в витамине С, как многие привыкли полагать.
«Это старое средство из еще растительной медицины. И основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В нем содержится небольшое количество медикаментов, защищающих нашу систему от разного рода стрессоров, включая ту же простуду», — отметил он.
По словам специалиста, высушенный имбирь гораздо слаще обычного, поэтому люди зачастую используют его как специю. Однако наиболее сильным все-таки считается свежий корнеплод, а, учитывая его терпкость, самым безопасным вариантом его использования будет добавление в чай.
«Польза от засахаренного имбиря 50 на 50. У половины людей эта энергия из углеводов пойдет в дело, в том числе и на противовоспалительный эффект. Если к этому добавить салициловой кислоты, например, аспирина, то это будет даже способствовать снижению воспаления, и человек начнется натурально испускать из тебя тепло, а для другой половины людей засахаренный имбирь ситуацию может только ухудшить. К сожалению, сейчас трудно предсказать, от чего это именно зависит, но это основано на реакциях людей», — объяснил врач.
Доктор Ник добавил, что имбирь лучше не употреблять на голодный желудок, потому что это может вызвать обострение желудочно-кишечных заболеваний.