Биолог разоблачила популярные способы продления жизни

26 октября 2026, 12:08

Биолог Конлон: мясной рацион и ледяная вода не продляют жизнь

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Специалист по клеточному старению Никола Конлон заявила, что научные данные не подтверждают способность исключительно мясного рациона и регулярного погружения в ледяную воду увеличивать продолжительность жизни. Об оценке этих популярных практик сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на The Telegraph.





По мнению биолога, так называемая «диета хищников», основанная преимущественно на употреблении мяса, не может считаться доказанным способом поддержания долголетия. Такой подход к питанию предполагает отказ от многих продуктов, содержащих клетчатку, витамин С и другие необходимые организму вещества. Конлон отметила, что убедительных свидетельств связи мясного рациона с увеличением продолжительности жизни на сегодняшний день нет. При этом в регионах, где люди в среднем живут особенно долго, основу питания нередко составляют продукты растительного происхождения.



Неоднозначно специалист оценила и практику закаливания с помощью ледяной воды. Кратковременное воздействие холода действительно вызывает физиологические реакции, которые потенциально могут способствовать повышению устойчивости организма к стрессу. Однако результаты исследований с участием людей пока недостаточны, чтобы говорить о доказанном влиянии таких процедур на продолжительность жизни.





«Некоторые исследования показывают, что погружение в холодную воду может немного снизить стресс и улучшить сон, хотя результаты неоднозначны. Но я бы пока не спешила тратить деньги на ледяную купель», — резюмировала Конлон.