Врач предупредил о вирусе, который может годами не проявлять себя
Вирус папилломы человека (ВПЧ) годами может никак себя не проявлять, однако отдельные его типы способны привести к раку. Об этом заявил врач-токсиколог Константин Сиворонов.
По его словам, которые приводит «Сiбдепо», ВПЧ — не один вирус, а целая группа, в которой известно больше ста типов. Одни вызывают обычные бородавки, другие, «высокого риска», при длительном присутствии в организме могут привести к предраковым изменениям.
На типы 16 и 18 приходится около 70% случаев рака шейки матки. При этом проблема касается не только женщин. ВПЧ связывают также с опухолями влагалища, вульвы, анального канала, полового члена и ротоглотки. Опасна не сама встреча с вирусом, а долгое носительство одного и того же типа высокого риска. Поэтому положительный анализ на ВПЧ — не диагноз «рак» и не повод паниковать, а повод наблюдаться у врача, подчеркнул токсиколог.
Задержаться в организме вирусу помогают курение, раннее начало половой жизни и большое число партнеров, а также другие инфекции, передающиеся половым путем. Презерватив снижает риск, но защищает лишь частично.
Сиворонов напомнил, что в стране уже зарегистрирована первая отечественная вакцина. Она защищает от типов 6, 11, 16 и 18 и разрешена детям 9-17 лет и взрослым 18-45 лет. По полису ОМС можно бесплатно пройти обследование и сдать анализ на ДНК ВПЧ.
Врач рекомендует регулярно посещать гинеколога и делать цитологическое исследование шейки матки: рак, выявленный на ранней стадии, успешно поддается лечению.
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