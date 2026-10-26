Врач предупредил о вирусе, который может годами не проявлять себя

26 октября 2026, 12:13

Врач Сиворонов: ВПЧ может годами не проявлять себя

Фото: iStock/SeventyFour

Вирус папилломы человека (ВПЧ) годами может никак себя не проявлять, однако отдельные его типы способны привести к раку. Об этом заявил врач-токсиколог Константин Сиворонов.