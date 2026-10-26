Туристка привезла в Москву редкий вирус с Бали

26 октября 2026, 11:24

SHOT: москвичка заразилась вирусом Зика во время отпуска на Бали

Фото: iStock/wutwhanfoto

Российская туристка заразилась вирусом Зика во время отпуска на Бали. Первые симптомы проявились только после возвращения домой, сообщил телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».