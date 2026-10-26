Туристка привезла в Москву редкий вирус с Бали
Российская туристка заразилась вирусом Зика во время отпуска на Бали. Первые симптомы проявились только после возвращения домой, сообщил телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Девушка отдыхала на индонезийском острове около двух недель. Вернувшись в Москву, она почувствовала недомогание: температура поднялась до 38 градусов, начался сильный озноб, появилась боль в руках и ногах, а позже почти все тело покрылось сыпью.
Прибывшая по вызову бригада скорой помощи доставила пациентку в инфекционную больницу. Сначала врачи подозревали лихорадку денге, однако после выписки, по словам москвички, пришел положительный результат ПЦР на вирус Зика.
Эта инфекция передается преимущественно через укусы заражённых комаров. Болезнь часто протекает бессимптомно, но особенно опасна для беременных, так как может вызвать тяжелые нарушения развития плода. В России лихорадка встречается редко.
По данным Роспотребнадзора, за прошлый год в стране зарегистрировали всего два завозных случая Зика, а в 2024-м только в столице — пять. Собственных очагов распространения вируса в России нет, основные территории риска находятся в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
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