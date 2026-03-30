Врач рассказал, как уберечь детей от травм весной

30 марта 2026, 16:56

Травматолог Гордеев: при катании на велосипеде нужно надевать средства защиты

Фото: iStock/monkeybusinessimages

С наступлением весенних каникул школьники проводят больше времени на улице: катаются на велосипедах, самокатах и роликах. Однако именно в этот период возрастает риск травм. 84% случаев детского травматизма составляют переломы, а самый уязвимый возраст — 10–12 лет. Как предотвратить беду и что делать, если ребёнок всё-таки пострадал?





Заведующий травматологическим отделением стационара №2 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Геннадий Гордеев в беседе с «Радио 1» заявил, что в зоне повышенного риска — самокаты, электросамокаты, велосипеды и роликовые коньки. И главный способ защиты ребёнка — постоянный контроль со стороны взрослых и строгое соблюдение правил эксплуатации средств передвижения.





«Основным залогом сохранения детского здоровья является соблюдение правил эксплуатации этих двухколёсных средств передвижения. Безусловно, контроль, контроль и ещё раз контроль. Даже при самом внимательном отношении никто не застрахован от несчастного случая», — подчёркнул травматолог.

«По возможности щадить и не нагружать повреждённый травмированный сегмент конечности, будь то нога или рука.Следует в максимально короткий срок обратиться в лечебное учреждение — в поликлинику или в травмпункт, где смогут распознать повреждения в экстренном порядке и оказать первую специализированную помощь. После обращения к специалисту потребуется диагностика», — объяснил эксперт.

«И семья, и школа должны ориентировать ребёнка на правильную эксплуатацию двухколёсного средства передвижения. И, естественно, соблюдать правила дорожного движения. Безусловно, не торопиться, не спешить. Использовать средства индивидуальной защиты: налокотники, наколенники, шлем. Помнить о том, что запасных частей к человеку, в общем-то, не так много. Пусть поберегут свои собственные колени, голени, лодыжки, плечи и голову в том числе», — посоветовал врач.