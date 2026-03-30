Врач раскрыл золотое правило завтрака
Врач Эрик Вердин раскрыл золотое правило завтрака, благодаря которому человек останется сытым надолго. Об этом сообщает издание HuffPost.
Доктор предупредил, что тарелка хлопьев с апельсиновым соком — это худший выбор для завтрака. Такое сочетание вредно из-за высокого содержания сахара. По его мнению, завтрак должен быть без сладостей, таких как пирожные или йогурт с фруктами.
Вместо них Вердин рекомендует начинать день с яиц, авокадо, лосося и цельнозернового хлеба. Эти продукты обеспечивают организм белками, полезными жирами и клетчаткой, что важно для здоровья пищеварительной системы, так как клетчатка питает полезные бактерии в кишечнике.
