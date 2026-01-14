Достижения.рф

Подмосковный травматолог Григорьев рассказал, как избежать переломов в гололёд

В Московской области до полуночи 16 января будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Зимняя погода с перепадами температур часто приводит к неожиданным падениям на дорогах и тротуарах.



Как подготовиться к выходу на улицу и как действовать, если падение неизбежно, рассказал главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Чтобы избежать падений, следует выбирать обувь с подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление с поверхностью. Подойдут модели с рифлёной подошвой. Хуже всего – обувь на высоком каблуке или с гладкой подошвой.

«Если вы понимаете, что падаете, постарайтесь сохранить спокойствие. Согните колени и локти, голову наклоните к груди. Старайтесь упасть на бок – так удар распределится по большей площади тела, что снизит риск травмы. Избегайте падения на выставленные перед собой прямые руки. В этом случае можно получить тяжёлые травмы конечностей», – объяснил Григорьев.
Поскользнувшись и упав на улице, нужно, прежде всего, оценить своё состояние.
«Проверьте, не болит ли что-то. Поднимайтесь медленно. Если это возможно, лучше на что-либо опираться», – посоветовал травматолог.
Если же упавший чувствует сильную боль или не может встать, он должен попросить прохожих вызвать скорую помощь, заключил Александр Григорьев.
