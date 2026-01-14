Подмосковный травматолог Григорьев рассказал, как избежать переломов в гололёд

14 января 2026, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области до полуночи 16 января будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Зимняя погода с перепадами температур часто приводит к неожиданным падениям на дорогах и тротуарах.





Как подготовиться к выходу на улицу и как действовать, если падение неизбежно, рассказал главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев.



Чтобы избежать падений, следует выбирать обувь с подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление с поверхностью. Подойдут модели с рифлёной подошвой. Хуже всего – обувь на высоком каблуке или с гладкой подошвой.

«Если вы понимаете, что падаете, постарайтесь сохранить спокойствие. Согните колени и локти, голову наклоните к груди. Старайтесь упасть на бок – так удар распределится по большей площади тела, что снизит риск травмы. Избегайте падения на выставленные перед собой прямые руки. В этом случае можно получить тяжёлые травмы конечностей», – объяснил Григорьев.

«Проверьте, не болит ли что-то. Поднимайтесь медленно. Если это возможно, лучше на что-либо опираться», – посоветовал травматолог.