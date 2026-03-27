Врач назвал мед одним из самых аллергенных продуктов

27 марта 2026, 14:23

Врач Болибок: Аллергию на мед может вызывать цветочный нектар

Мед является одним из самых аллергенных пищевых продуктов. Об этом предупредил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.





По его словам, аллергическую реакцию может вызывать в первую очередь сам цветочный нектар. Однако врач уточнил, что мед, собранный с разных растений и в разное время года, оказывает на аллергиков разное влияние. Так, один сорт может вызвать сильную аллергию, а от другого ничего не будет.





«Также аллергию могут вызывать зерна пыльцы, которые попадают в мед. Помимо этого, ферменты пищеварительного аппарата пчел. К примеру, пчелиная диастаза — чужеродный белок», — отметил Болибок в разговоре с RT.