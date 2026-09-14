Врач предупредил, кому нельзя ставить прививки от гриппа

14 сентября 2026, 12:01

Врач Осипов: прививку от гриппа нельзя ставить людям с аллергией на белок

Фото: IStock/Igor Barilo

Общественное мнение о медицинских рисках формируется под влиянием слухов, а не науки. Однако за массовыми опасениями обычно стоят узкие и конкретные противопоказания, которые не идут ни в какое сравнение с реальной пользой процедуры.





Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» заявил, что большинство страхов не имеет подтверждения ни в клинических испытаниях, ни в многолетней врачебной практике. Реальные противопоказания узки и конкретны, а польза прививки — особенно для групп риска — значительно перевешивает воображаемые опасности.





«Прививка от гриппа противопоказана только лицам с аллергией на белок куриного яйца, потому что вакцина делается на эмбрионах курицы. И в общем-то, только в остром каком-то периоде инфекционных заболеваний. Всё остальное — либо временные обстоятельства (как обострение хронических болезней, о которых шла речь выше), либо не имеет отношения к делу», — сказал он.

«Онкологический диагноз не является основанием для отказа от прививки, а напротив — поводом защитить ослабленный организм от дополнительной нагрузки. А вот для будущих мам вопрос вакцинации стоит особенно остро, и здесь важен индивидуальный подход. Нужно обратиться к акушеру-гинекологу, который определит состояние», — посоветовал Осипов.