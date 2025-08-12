Стало известно, кому положена прививка от менингококка на фоне вспышки в России

12 августа 2025, 17:17

Онищенко: Прививки от менингита в РФ делают бесплатно, но по показаниям

Фото: iStock/Inside Creative House

В России идёт значительный рост заболеваемости менингитом, однако пока это носит эпизодический характер. Об этом заявил эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.





Он уточнил, что в 2024 году зафиксировали 600 случаев заболеваний менингитом, а в 2025 году на сегодняшний день — уже 1200. Эпидемиолог отметил, что такой рост является значительным. Теперь же необходимо проанализировать, в каких регионах происходят вспышки, и принимать адресные решения.





«Если у нас заболеваемость идёт, условно говоря, в европейской части, зачем нам Чукотку и Якутию трогать? Если это в отдельном регионе, то это количество серьёзное, и нужно прокуратуре работать, спрашивать все ответственные органы», — отметил Онищенко в беседе с Life.ru.