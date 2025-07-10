Врач рассказал, от каких продуктов стоит отказаться в период жары

10 июля 2025, 16:08

Врач Хухрев: в жару нужно отказаться от газированных и сладких напитков

Фото: istockphoto/eternalcreative

Оранжевый уровень опасности продлили в Москве до 15 июля из-за аномальной жары. Температура будет варьироваться от +30 до +35 градусов, что может быть потенциально опасно для населения.





Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Радио 1» заявил, что у человека в жаркую погоду меняется водно-электролитный баланс, поэтому обязательно нужно пить достаточно воды.





«Газированные и сладкие напитки, чай, кофе в этой ситуации нам не друзья. Они могут подбрасывать уровень сахара. На даче во время палящего солнца лучше не трудиться, обязательно надевать головные уборы, мазаться кремом — особенно тем, у кого чувствительная кожа. Если пьете антибиотики, то на солнце выходить нельзя, потому что многие из них обладают фотосенсибилизирующим действием, и будет худо», — сказал он.

«Они дают гораздо меньше энергии. Соответственно, если налегать на сладкие фрукты и арбузы в жару, то самочувствие ухудшится», — пояснил он.

«В такую жару люди не могут себя заставить натянуть компрессионный трикотаж, поэтому вены максимально страдают, и в конечности опускается вся вода — заболевание прогрессирует», — объяснил специалист.