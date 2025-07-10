Врач Одинаева назвала признаки обезвоживания у ребёнка

10 июля 2025, 13:31

оригинал Фото: istockphoto.com/Alfira Poyarkova

Жаркая погода, установившаяся в столичном регионе, грозит жителям обезвоживанием. О симптомах обезвоживания у ребёнка, а также о том, как наладить малышу правильный питьевой режим, рассказала директор Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Нисо Одинаева.





Обезвоживание приводит к слабости и головокружениям, причём у ребёнка ухудшение самочувствия наступает быстрее, чем у взрослого. Часто малыши реагируют на это капризами, становятся вялыми.





«Признаками обезвоживания является сухость языка и губ, редкие походы в туалет — меньше четырёх раз в день, при этом моча будет тёмного цвета. На обезвоживание указывает также плач без слёз. Глаза при этом выглядят впавшими, окружёнными синевой», — сообщила Нисо Одинаева.

«Дети не всегда испытывают осознанное желание пить, поэтому важно постоянно предлагать. Но насильно заставлять не нужно», — подчеркнула врач.