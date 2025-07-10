Врач Одинаева назвала признаки обезвоживания у ребёнка
Жаркая погода, установившаяся в столичном регионе, грозит жителям обезвоживанием. О симптомах обезвоживания у ребёнка, а также о том, как наладить малышу правильный питьевой режим, рассказала директор Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Нисо Одинаева.
Обезвоживание приводит к слабости и головокружениям, причём у ребёнка ухудшение самочувствия наступает быстрее, чем у взрослого. Часто малыши реагируют на это капризами, становятся вялыми.
«Признаками обезвоживания является сухость языка и губ, редкие походы в туалет — меньше четырёх раз в день, при этом моча будет тёмного цвета. На обезвоживание указывает также плач без слёз. Глаза при этом выглядят впавшими, окружёнными синевой», — сообщила Нисо Одинаева.Количество воды, которое должен выпить в день ребёнок для нормального функционирования организма составляет 30-35 миллилитров на килограмм веса. В возрасте от года до трёх лет это около четырёх-пяти стаканов в день. Для школьников норма составляет до восьми стаканов. Кроме того, в жару и при подвижных играх рекомендуется пить больше на один-два стакана.
«Дети не всегда испытывают осознанное желание пить, поэтому важно постоянно предлагать. Но насильно заставлять не нужно», — подчеркнула врач.Приучать ребёнка пить больше воды она предложила при помощи бутылочки с любимым героем. В воду также можно добавлять для вкуса ломтики фруктов или устроить «соревнование» по питью воды. Кроме того, очень важен личный пример: если родители следят за потреблением жидкости, то и ребёнок приучится.