Россиян предупредили о появлении морщин из-за купания в бассейне

10 июля 2025, 13:09

Химик Дорохов: хлорка в бассейне может привести к появлению морщин

Фото: iStock/Sviatlana Barchan

Хлор и его соединения в воде в бассейне могут привести к раннему появлению морщин. Об этом предупредил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.





По словам специалиста, люди среднего возраста особенно восприимчивы к подобным влияниям, поскольку их кожа и слизистые оболочки становятся более хрупкими из-за естественных процессов старения.





«Сам по себе хлор не вызывает морщины, но он способствует окислительному стрессу. При контакте с кожей хлор образует свободные радикалы, которые повреждают коллаген и эластин. Кроме того, взаимодействие хлора с потом и косметикой может приводить к образованию хлораминов — соединений, усиливающих воспаление и ускоряющих фотостарение», — пояснил Дорохов в беседе с «Газетой.Ru».

«Теоретически есть риск заразиться инфекцией: рота- и энтеровирусами, гепатитом А, кишечной палочкой, золотистым стафилококком и холерным вибрионом. Но вероятность этого невелика, в нынешнем году таких случаев не выявлено», — отметила врач.