Россиян предупредили о появлении морщин из-за купания в бассейне
Химик Дорохов: хлорка в бассейне может привести к появлению морщин
Хлор и его соединения в воде в бассейне могут привести к раннему появлению морщин. Об этом предупредил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По словам специалиста, люди среднего возраста особенно восприимчивы к подобным влияниям, поскольку их кожа и слизистые оболочки становятся более хрупкими из-за естественных процессов старения.
«Сам по себе хлор не вызывает морщины, но он способствует окислительному стрессу. При контакте с кожей хлор образует свободные радикалы, которые повреждают коллаген и эластин. Кроме того, взаимодействие хлора с потом и косметикой может приводить к образованию хлораминов — соединений, усиливающих воспаление и ускоряющих фотостарение», — пояснил Дорохов в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что после купания в бассейне часто возникает чувство стянутости и сухости кожи. Для уменьшения негативных последствий эксперт посоветовал принимать душ до и после плавания, а также использовать увлажняющие кремы с церамидами и витамином С.
В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Москве 24» об опасности купания в море с большим количеством водорослей.
«Теоретически есть риск заразиться инфекцией: рота- и энтеровирусами, гепатитом А, кишечной палочкой, золотистым стафилококком и холерным вибрионом. Но вероятность этого невелика, в нынешнем году таких случаев не выявлено», — отметила врач.
Чернышова предупредила, что водоросли не стоит брать в руки, а тем более прикладывать к себе и намазывать на кожу.
Особенно осторожными стоит быть людям, склонным к аллергии, поскольку купание в море с водорослями может привести к различным высыпаниям и зуду, заключила специалист.