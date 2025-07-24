Врач рассказала, чем отличается аллергия от пищевой непереносимости

24 июля 2025, 12:20

Диетолог Соломатина: пищевая непереносимость проявляется не сразу

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К сожалению, некоторые продукты могут стать причиной различных заболеваний, в том числе аллергической реакции. Какие могут возникнуть симптомы и в чем отличие аллергии от пищевой непереносимости?





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что отличить аллергию от пищевой непереносимости непросто, и здесь помогает реакция иммунной системы на какой-либо вид белка, то есть тест.





«Непереносимость можно лечить антигистаминными средствами, то есть выпил — и прошла реакция. Когда противопожарная система начинает работать, ты подходишь, вырубаешь провода, и ничего не кричит. Но непереносимость нужно отслеживать. Аллергия же происходит моментально и является серьезным сигналом, который может привести к анафилактическому шоку», — объяснила эксперт.