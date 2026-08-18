Врач перечислила напитки, которые помогут легче пережить магнитные бури

18 августа 2026, 16:57

Врач Чернышова: компоты и травяные чаи помогут легче пережить магнитную бурю

Фото: iStock/Sevda Ercan

Травяные чаи из мяты или ромашки, компоты и отвар шиповника помогут легче пережить период магнитных бурь. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что во время магнитных бурь хуже всего чувствуют себя люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов, мигренью, а также пожилые.





«Чтобы легче пережить этот период, прежде всего, нужно пить достаточное количество обычной питьевой воды. В среднем нормой считается два литра жидкости в день, включая чаи, соки. Главное правило – пить сразу, как только захотелось, не допуская жажды и сухости во рту», — подчеркнула Чернышова.

«В момент магнитной бури они не помогут, а назавтра организму будет тяжело, поэтому ничего не делаем, живем спокойной жизнью», — посоветовал врач.