Врач перечислила напитки, которые помогут легче пережить магнитные бури
Врач Чернышова: компоты и травяные чаи помогут легче пережить магнитную бурю
Травяные чаи из мяты или ромашки, компоты и отвар шиповника помогут легче пережить период магнитных бурь. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что во время магнитных бурь хуже всего чувствуют себя люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и суставов, мигренью, а также пожилые.
«Чтобы легче пережить этот период, прежде всего, нужно пить достаточное количество обычной питьевой воды. В среднем нормой считается два литра жидкости в день, включая чаи, соки. Главное правило – пить сразу, как только захотелось, не допуская жажды и сухости во рту», — подчеркнула Чернышова.
Также в дни магнитных бурь она посоветовала пить травяные чаи из мяты или ромашки, отвар шиповника или компоты из сезонных фруктов и кураги для поддержания сердечно-сосудистой и нервной систем.
В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил RT, что магнитные бури никак не сказываются на здоровье человека, тем не менее не исключены снижение активности и апатия. В этом случае не стоит пить стимулирующие напитки — кофе, чай или энергетики.
«В момент магнитной бури они не помогут, а назавтра организму будет тяжело, поэтому ничего не делаем, живем спокойной жизнью», — посоветовал врач.
При этом врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев подчеркнул, что люди часто не замечают магнитную бурю, если не знают о ней. По его словам, необходимо принимать свои лекарства, пить достаточно воды, высыпаться вне зависимости от того, есть буря или нет.