Врач рассказала, как вылечиться от популярного аллергического заболевания
Врач Лапа: вылечиться от крапивницы можно с индивидуальным подходом
Крапивница (уртикария) — это кожное заболевание, которое проявляется внезапным появлением зудящих волдырей, похожих на ожоги крапивой. Это реакция организма на различные внутренние или внешние факторы, при которой тучные клетки кожи выбрасывают гистамин — вещество, вызывающее отёк и зуд.
Врач-аллерголог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что крапивница — серьезное заболевание, требующее лечения.
Что делать, если у вас или вашего близкого крапивница:
- Записаться на приём к аллергологу-иммунологу (не к дерматологу, не к терапевту — именно к этому узкому специалисту).
- Быть готовым к подробному опросу — врач будет спрашивать о питании, напитках, работе, привычках, перенесённых инфекциях.
- Временно исключить явные триггеры (алкоголь, острую пищу, интенсивное солнце) до выяснения причин.
- Не заниматься самолечением — гормональные мази и антигистаминные «на глаз» только смазывают картину.
«Теперь мы уберём воспаление и агрессию иммунной системы — и всё — человек выздоровеет», — резюмировала врач.