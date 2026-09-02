Врач рассказала, как вылечиться от популярного аллергического заболевания

02 сентября 2026, 16:04

Врач Лапа: вылечиться от крапивницы можно с индивидуальным подходом

Фото: iStock/Doucefleur

Крапивница (уртикария) — это кожное заболевание, которое проявляется внезапным появлением зудящих волдырей, похожих на ожоги крапивой. Это реакция организма на различные внутренние или внешние факторы, при которой тучные клетки кожи выбрасывают гистамин — вещество, вызывающее отёк и зуд.





Врач-аллерголог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что крапивница — серьезное заболевание, требующее лечения.





Что делать, если у вас или вашего близкого крапивница:

Записаться на приём к аллергологу-иммунологу (не к дерматологу, не к терапевту — именно к этому узкому специалисту).

Быть готовым к подробному опросу — врач будет спрашивать о питании, напитках, работе, привычках, перенесённых инфекциях.

Временно исключить явные триггеры (алкоголь, острую пищу, интенсивное солнце) до выяснения причин.

Не заниматься самолечением — гормональные мази и антигистаминные «на глаз» только смазывают картину.

«Теперь мы уберём воспаление и агрессию иммунной системы — и всё — человек выздоровеет», — резюмировала врач.