Врач рассказала об опасности в профиците и дефиците калорий
Главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова рассказала о рисках, связанных с нарушением баланса калорий. Её слова цитирует РИА Новости.
По словам специалиста, избыток калорий при невысокой физической активности способен спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем. В их числе ожирение, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет 2‑го типа, а также нарушения в работе желудочно‑кишечного тракта и патологии суставов. При нехватке калорий организм сталкивается с такими последствиями, как кахексия, дефицит витаминов и микроэлементов, ослабление иммунитета и сбои в гормональной системе.
Врач подчеркнула, что нельзя назвать какое‑то конкретное количество калорий, которое однозначно приведёт к развитию заболеваний. Ключевым фактором риска является именно дисбаланс между поступающей с пищей энергией и фактическими энергозатратами организма.
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