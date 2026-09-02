Врач рассказала об опасности в профиците и дефиците калорий

02 сентября 2026, 04:54

Врач Косенкова: дефицит калорий приводит к подрыву иммунитета

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова рассказала о рисках, связанных с нарушением баланса калорий. Её слова цитирует РИА Новости.