Врач раскрыл, почему появляется аллергия на холод

23 января 2026, 14:26

Аллерголог Болибок: аллергия на холод проявляется волдырями и высыпаниями

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Аллергия на холод, также известная как холодовая крапивница, является реакцией организма на воздействие низких температур. Проявляется она покраснениями на коже, зудящими высыпаниями и волдырями, напоминающими ожог от крапивы. Об этом рассказал врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.





По его словам, аллергия на холод может развиваться самостоятельно или вследствие некоторых инфекций или сопутствующих болезней, особенно аутоиммунных заболеваний. Кроме того, она может передаваться по наследству.





«Многие дети, чьи родители страдают таким заболеванием, сталкиваются с аналогичной проблемой. Примерно в 50% случаев дети человека с холодовой крапивницей наследуют также холодовой ринит и дерматит», — отметил Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой».

«У кого-то слизистая так реагирует на физические раздражители в виде холодного воздуха и ветра. В этом случае на улице может появиться легкий насморк и дышать станет немного сложнее. При этом только стоит зайти в теплое помещение, как через некоторое время все нормализуется», — пояснила врач.