Врач раскрыл, почему появляется аллергия на холод
Аллерголог Болибок: аллергия на холод проявляется волдырями и высыпаниями
Аллергия на холод, также известная как холодовая крапивница, является реакцией организма на воздействие низких температур. Проявляется она покраснениями на коже, зудящими высыпаниями и волдырями, напоминающими ожог от крапивы. Об этом рассказал врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, аллергия на холод может развиваться самостоятельно или вследствие некоторых инфекций или сопутствующих болезней, особенно аутоиммунных заболеваний. Кроме того, она может передаваться по наследству.
«Многие дети, чьи родители страдают таким заболеванием, сталкиваются с аналогичной проблемой. Примерно в 50% случаев дети человека с холодовой крапивницей наследуют также холодовой ринит и дерматит», — отметил Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он уточнил, что лечение аллергии на холод включает регулярное использование антигистаминных препаратов в холодное время. Кроме того, важно избегать длительного пребывания на морозе, обязательно закрывать лицо шарфом.
В свою очередь врач-отоларинголог Дарья Харина рассказала Москве 24, что холод и сухость воздуха могут быть причиной постоянной заложенности носа зимой.
«У кого-то слизистая так реагирует на физические раздражители в виде холодного воздуха и ветра. В этом случае на улице может появиться легкий насморк и дышать станет немного сложнее. При этом только стоит зайти в теплое помещение, как через некоторое время все нормализуется», — пояснила врач.
Заложенность носа зимой также может вызывать сухость воздуха, из-за чего на слизистой оболочке образуются корочки, которые затрудняют дыхание. В этом случае, по словам Хариной, помогают увлажняющие спреи с морской водой. Их можно применять не более пяти раз в день без назначения врача. Кроме того, в период отопительного сезона стоит пользоваться увлажнителем воздуха, заключила специалист.