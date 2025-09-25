Врач перечислила ранние признаки тугоухости, которые нельзя игнорировать
Врач Новикова: если ребенок не поворачивается в сторону звука, то это плохо
Способность слышать — основа для развития речи, мышления и коммуникации. Поэтому так важно вовремя заметить первые тревожные сигналы, указывающие на возможные проблемы со слухом у ребенка.
Врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова в беседе с «Радио 1» выделила ключевые признаки тугоухости у самых маленьких детей.
«Если ребенок не поворачивает голову в сторону источника звука в том возрасте, в котором может контролировать свою голову. Или когда мы, например, рядом с ним чем-нибудь шуршим или роняем что-нибудь, но он не вздрагивает и не поворачивается, тут стоит задуматься», — отметила она.
У детей постарше тревогу должны вызывать такие моменты, как:
- Не реагирует на собственное имя.
- Часто переспрашивает.
- Делает громче музыку или телевизор.
- Отстает в речевом развитии.
«Слух — это основа для развития речи, мышления и коммуникации. Чем раньше мы обратимся к врачу для контроля и диагностики, тем больше у ребенка шансов на более полноценную жизнь», — объяснила Новикова.
Промедление, по ее словам, может привести к серьезным задержкам в развитии, проблемам с обучением и социализацией, а в школьном возрасте — даже к травле.