Поликлиника-новостройка в Королёве получила разрешение на ввод в эксплуатацию

21 июля 2026, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Взросло-детскую поликлинику с травмпунктом, рассчитанную на приём тысячи пациентов в смену, построили на улице Циолковского в Королёве. Объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Поликлиника пятиэтажная, её общая площадь составляет около 18 тысяч квадратных метров. Здание адаптировано под нужды маломобильных посетителей.





«Взрослое отделение рассчитано на приём 600 пациентов за смену, детское — 300, а травмпункт — 100. Для детей и взрослых есть отдельные входы. В здании также размещается центр амбулаторной онкологической помощи, центр здоровья и дневные стационары: для взрослых — на 45 коек, для детей — на 20», — рассказал глава регионального Минстроя Александр Туровский.