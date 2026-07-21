В больнице Одинцова 25 июля проведут Донорскую субботу

21 июля 2026, 13:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акцию по сдаче крови — Донорскую субботу — проведут для нужд Одинцовской областной больницы 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Сделать донацию смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Акция будет проходить с 8:30 до 12:00 в отделении переливания крови по адресу: город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом №11Б, территория терапевтического корпуса.





«Мы всегда рады видеть наших доноров, потому что каждый визит — это пополнение стратегического запаса крови. Донорство — это проявление высшей человеческой солидарности. Ваш поступок может стать решающим в чьей-то судьбе», — заявила заведующая отделением, врач-трансфузиолог Наталья Хильченко.