Врач рассказала, как защититься от сезонных заболеваний

28 августа 2025, 16:28

Врач Гаяне: защититься от сезонных заболеваний можно только вакцинацией

Фото: iStock/SeventyFour

Осенью и зимой традиционно активизируются вирусы, вызывающие насморк и кашель. В России сейчас распространяется и новый вариант коронавируса — стратус. По словам специалистов, заболевание протекает в легкой форме, однако может быть особенно опасным для маленьких детей и пожилых граждан.





Медицинская сестра кабинета вакцинопрофилактики Научно исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области Гулян Гаяне в беседе с «Радио 1» напомнила, что вакцина-профилактика от гриппа в России уже стартовала, и ее желательно пройти, потому что осложнения от пневмонии и вирусных заболеваний тяжелые.





«Прививки лучше делать до ноября, потому что после начинаются массовые заболевания. После вакцинации вырабатываются антитела и иммунитет. После прививки можно заболеть, но процесс и последствия будут не такими тяжелыми. Грипп в основном распространяется до февраля», — сказала она.

«Также актуально ношение маски, частое мытье рук, правильное питание, витамины — особенно витамин С, теплое питье», — посоветовала врач.

