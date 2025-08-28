Врач рассказала, что увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний

28 августа 2025, 11:25

Врач Глезер: риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивает курение и ожирение

Фото: iStock/wildpixel

В настоящее время болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди количества летальных исходов во всем мире. Проблемы с холестерином во многом определяют риски развития заболеваний.





Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» заявила, что риск проблем с холестерином увеличивается при ожирении и курении.





«Ожирение само по себе меняет уровень холестерина. У курящего человека до 12 раз увеличивается риски», — сказала она.

«В рационе должно быть всегда много клетчатки, пищевых волокон, овощей и фруктов. В то же время должно быть мясо, но не жирного сорта, а более постного: курица, индейка, кролик, говядина. Иногда можно поесть баранину, свинину, но не увлекаться», — объяснила врач.

«Есть препараты, которые восстанавливают уровень липопротеидов низкой плотности, то есть холестерина. Но эту комбинированную терапию назначает врач. Тут взаимодействие врача и пациента очень важно», — заключила собеседница.