В Московской области началась сезонная вакцинация взрослых от гриппа
Прививочная кампания против гриппа среди взрослого населения стартовала в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В поликлиниках Московской области жителям доступны отечественные вакцины «Флю-М» и «Совигрипп».
«Вакцинация детей началась раньше, а теперь прививку от гриппа могут сделать и взрослые. Иммунопрофилактика является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому пройти вакцинацию особенно важно людям с хроническими заболеваниями», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Записаться на вакцинацию жители Московской области могут через портал госуслуг, по телефону 122 или с помощью чат-бота в Telegram.