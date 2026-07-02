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Подмосковный врач Чиркова перечислила «красные флаги», говорящие о тепловом ударе

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Высокая температура воздуха – серьёзная нагрузка для организма. Об этом в рамках недели, направленной на снижение смертности от внешних причин, напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Жара может стать причиной обезвоживания, теплового удара, вызвать обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Больше всех уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины, пациенты с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, почек и лёгких.

Потоотделение – естественный механизм охлаждения в летний зной. Однако вместе с потом организм теряет не только воду, но и электролиты – натрий, калий и хлор. Если потери жидкости не восполнить, кровь станет вязкой, и сердцу придётся работать с большей нагрузкой. Это повышает риск мышечных судорог, нарушений сердечного ритма, тромбозов, инфаркта миокарда, инсульта и острого повреждения почек.

«Первые признаки обезвоживания и перегрева – сильная жажда, сухость во рту, уменьшение количества мочи, её темный цвет, слабость, головная боль, головокружение, учащённое сердцебиение и болезненные мышечные судороги», – перечислила заведующая центром общественного здоровья Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.


По её словам «красными флагами», при которых нужно немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызвать скорую, являются температура тела выше 39-40°C, спутанность и потеря сознания, прекращение потоотделения при перегреве, горячая кожа, сильная одышка, боль в груди, слабость, не позволяющая стоять и ходить, многократная рвота и невозможность пить воду. Эти симптомы могут говорить о развитии теплового удара, опасного для жизни, отметила Чиркова.

В жаркую погоду она посоветовала регулярно контролировать артериальное давление, не изменять схему лечения и дозировку препаратов. При ухудшении самочувствия нужно обязательно обратиться к врачу.
Лора Луганская

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