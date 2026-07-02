Подмосковный врач Чиркова перечислила «красные флаги», говорящие о тепловом ударе
Высокая температура воздуха – серьёзная нагрузка для организма. Об этом в рамках недели, направленной на снижение смертности от внешних причин, напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Жара может стать причиной обезвоживания, теплового удара, вызвать обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Больше всех уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины, пациенты с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, почек и лёгких.
Потоотделение – естественный механизм охлаждения в летний зной. Однако вместе с потом организм теряет не только воду, но и электролиты – натрий, калий и хлор. Если потери жидкости не восполнить, кровь станет вязкой, и сердцу придётся работать с большей нагрузкой. Это повышает риск мышечных судорог, нарушений сердечного ритма, тромбозов, инфаркта миокарда, инсульта и острого повреждения почек.
«Первые признаки обезвоживания и перегрева – сильная жажда, сухость во рту, уменьшение количества мочи, её темный цвет, слабость, головная боль, головокружение, учащённое сердцебиение и болезненные мышечные судороги», – перечислила заведующая центром общественного здоровья Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.По её словам «красными флагами», при которых нужно немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызвать скорую, являются температура тела выше 39-40°C, спутанность и потеря сознания, прекращение потоотделения при перегреве, горячая кожа, сильная одышка, боль в груди, слабость, не позволяющая стоять и ходить, многократная рвота и невозможность пить воду. Эти симптомы могут говорить о развитии теплового удара, опасного для жизни, отметила Чиркова.
В жаркую погоду она посоветовала регулярно контролировать артериальное давление, не изменять схему лечения и дозировку препаратов. При ухудшении самочувствия нужно обязательно обратиться к врачу.