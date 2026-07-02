Подмосковный врач Чиркова перечислила «красные флаги», говорящие о тепловом ударе

02 июля 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Высокая температура воздуха – серьёзная нагрузка для организма. Об этом в рамках недели, направленной на снижение смертности от внешних причин, напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Жара может стать причиной обезвоживания, теплового удара, вызвать обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Больше всех уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины, пациенты с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца, почек и лёгких.



Потоотделение – естественный механизм охлаждения в летний зной. Однако вместе с потом организм теряет не только воду, но и электролиты – натрий, калий и хлор. Если потери жидкости не восполнить, кровь станет вязкой, и сердцу придётся работать с большей нагрузкой. Это повышает риск мышечных судорог, нарушений сердечного ритма, тромбозов, инфаркта миокарда, инсульта и острого повреждения почек.