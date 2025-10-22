Врач рассказала, какую воду лучше всего пить каждый день
Диетолог Королева: вода комнатной температуры не навредит организму
В спорах о температуре напитков многие теряются: одним кажется опасной ледяная вода, другие боятся обжечься горячим чаем. Кто же прав?
Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» напомнила, что вода — основа жизни, и от ее температуры может зависеть здоровье слизистых оболочек.
«Для того, чтобы вода максимально была принята и усвоена организмом, поддержав все необходимые реакции, она должна быть комнатной температуры», — пояснила она.
По словам эксперта, такой температурный режим позволяет избежать негативных последствий для желудка и горла. Но допустимы и напитки чуть теплее комнатного режима.
«Средняя температура жидкости может быть чуть выше температуры тела — 36, 40 градусов. Это нужно для того, чтобы организм получил все необходимые источники, увлажнил свои среды, но не травмировал слизистую», — добавила специалист.
Таким образом, идеальным вариантом для ежедневного потребления, как сказала Маргарита Королева, является вода комнатной температуры или слегка подогретая. Это простое правило поможет поддерживать нормальную работу организма без риска навредить пищеварительной системе.