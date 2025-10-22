Врач рассказала, какую воду лучше всего пить каждый день

22 октября 2025, 17:30

Диетолог Королева: вода комнатной температуры не навредит организму

Фото: iStock/Yaroslav Olieinikov

В спорах о температуре напитков многие теряются: одним кажется опасной ледяная вода, другие боятся обжечься горячим чаем. Кто же прав?





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» напомнила, что вода — основа жизни, и от ее температуры может зависеть здоровье слизистых оболочек.





«Для того, чтобы вода максимально была принята и усвоена организмом, поддержав все необходимые реакции, она должна быть комнатной температуры», — пояснила она.

«Средняя температура жидкости может быть чуть выше температуры тела — 36, 40 градусов. Это нужно для того, чтобы организм получил все необходимые источники, увлажнил свои среды, но не травмировал слизистую», — добавила специалист.